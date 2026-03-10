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SAG'S MULTI

SAG'S MULTI! aus Kärnten

ORF IIIStaffel 1Folge 35vom 10.03.2026
SAG'S MULTI! aus Kärnten

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SAG'S MULTI

Folge 35: SAG'S MULTI! aus Kärnten

236 Min.Folge vom 10.03.2026

Der mehrsprachige Redewettbewerb SAG’S MULTI! ist eine Plattform für junge Menschen, ihre Gedanken in Verbindung mit ihrer Mehrsprachigkeit und Internationalität vor Publikum zur präsentieren. Sendungshinweis: SAG'S MULTI!, 12. März 2026, 03.55 Uhr in ORF III

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