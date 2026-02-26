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SAG'S MULTI

SAG'S MULTI! aus Vorarlberg

ORF IIIStaffel 1Folge 28vom 26.02.2026
SAG'S MULTI! aus Vorarlberg

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SAG'S MULTI

Folge 28: SAG'S MULTI! aus Vorarlberg

85 Min.Folge vom 26.02.2026

Der mehrsprachige Redewettbewerb SAG’S MULTI! ist eine Plattform für junge Menschen, ihre Gedanken in Verbindung mit ihrer Mehrsprachigkeit und Internationalität vor Publikum zur präsentieren. Sendungshinweis: SAG'S MULTI!, 28. Februar 2026, 03.40 in ORF III

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