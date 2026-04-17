SAG'S MULTI! - The Final 9+Jetzt kostenlos streamen
SAG'S MULTI
Folge 41: SAG'S MULTI! - The Final 9+
230 Min.Folge vom 17.04.2026
Der mehrsprachige Redewettbewerb SAG’S MULTI! ist eine Plattform für junge Menschen, ihre Gedanken in Verbindung mit ihrer Mehrsprachigkeit und Internationalität vor Publikum zur präsentieren. Bei der Abschlussfeier im Festsaal des Wiener Rathauses werden die Preisträgerinnen und Preisträger bekanntgegeben. Sendungshinweis: Sag's multi 2026 - Auszeichnung junger Redetalente, 29. April 2026, 23.35 Uhr in ORF 1
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