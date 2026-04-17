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SAG'S MULTI

SAG'S MULTI! - The Final 9+

ORF IIIStaffel 1Folge 41vom 17.04.2026
SAG'S MULTI! - The Final 9+

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SAG'S MULTI

Folge 41: SAG'S MULTI! - The Final 9+

230 Min.Folge vom 17.04.2026

Der mehrsprachige Redewettbewerb SAG’S MULTI! ist eine Plattform für junge Menschen, ihre Gedanken in Verbindung mit ihrer Mehrsprachigkeit und Internationalität vor Publikum zur präsentieren. Bei der Abschlussfeier im Festsaal des Wiener Rathauses werden die Preisträgerinnen und Preisträger bekanntgegeben. Sendungshinweis: Sag's multi 2026 - Auszeichnung junger Redetalente, 29. April 2026, 23.35 Uhr in ORF 1

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