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SAT.1-Frühstücksfernsehen

Von Schuldenfalle und psychischer Belastung bis zu Mallorca statt Dubai

SAT.1Folge vom 04.05.2026
Von Schuldenfalle und psychischer Belastung bis zu Mallorca statt Dubai

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SAT.1-Frühstücksfernsehen

Folge vom 04.05.2026: Von Schuldenfalle und psychischer Belastung bis zu Mallorca statt Dubai

52 Min.Folge vom 04.05.2026Ab 12

Wie kommt man aus der Schuldenfalle heraus? Hier gibt es hilfreiche Tipps. Außerdem: das Must-have-Werkzeug für zuhause, warum Superreiche Mallorca statt Dubai bevorzugen und psychische Gesundheit bei Familien - all das und mehr in der Sendung.

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