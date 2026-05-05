Von Religion über Kinderherzen bis hin zum BeamtentumJetzt kostenlos streamen
SAT.1-Frühstücksfernsehen
Folge vom 05.05.2026: Von Religion über Kinderherzen bis hin zum Beamtentum
45 Min.Folge vom 05.05.2026Ab 12
Mobbing an deutschen Schulen wegen Religion - wie groß ist das Problem? Außerdem: Kinderherz-Vorsorge, der wachsende Beamtenanteil in Deutschland und Supermarkt-Geheimnisse, die kaum jemand kennt. All das und mehr in der Sendung!
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Genre:Dokumentation, Unterhaltung
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2026: SAT.1