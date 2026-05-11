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SAT.1-Frühstücksfernsehen

In der Sendung: Extremsportler Arda Saatçi, Badewannnenrennen, ESC

SAT.1Folge vom 11.05.2026
In der Sendung: Extremsportler Arda Saatçi, Badewannnenrennen, ESC

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SAT.1-Frühstücksfernsehen

Folge vom 11.05.2026: In der Sendung: Extremsportler Arda Saatçi, Badewannnenrennen, ESC

47 Min.Folge vom 11.05.2026Ab 12

Unter Schlafmangel und Extrembedingungen joggt der Berliner Arda Saatçi 600km, ein Badewannenrennen im Niederrhein, die Geschichte des Eurovision Song Contests sowie die Abrechnung mit der Regierung nach einem Jahr im Amt - all das und mehr sehen Sie hier.

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