Von Joey Heindle über Alltagshacks bis zu BuhrufenJetzt kostenlos streamen
SAT.1-Frühstücksfernsehen
Folge vom 13.05.2026: Von Joey Heindle über Alltagshacks bis zu Buhrufen
30 Min.Folge vom 13.05.2026Ab 12
Musiker Joey Heindle wird zum Lebensretter. Außerdem: praktische Alltagshacks um schlechte Gewohnheiten zu minimieren und warum Bundeskanzler Friedrich Merz Buhrufe erntet. All das und mehr in der Sendung.
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Genre:Nachrichten, Unterhaltung
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2026: SAT.1
Enthält Produktplatzierungen