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SAT.1-Frühstücksfernsehen

Von Pommes über Wehrdienst bis hin zu Vanessa Mai

SAT.1Folge vom 08.05.2026
Von Pommes über Wehrdienst bis hin zu Vanessa Mai

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SAT.1-Frühstücksfernsehen

Folge vom 08.05.2026: Von Pommes über Wehrdienst bis hin zu Vanessa Mai

44 Min.Folge vom 08.05.2026Ab 12

Warum der Pommes-Umsatz im Sommer steigt und sie gesünder sind als ihr Ruf, Vanessa Mai zeigt sich sportlich und stark, Frauen als Trainerinnen im Männerfußball sowie Bußgelder für verweigerte Fragebögen: Das und mehr erwartet Sie in der Sendung.

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