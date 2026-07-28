Vom Bundesregierungschaos über E-Bike-Diebstahl bis hin zu Pool-GadgetsJetzt kostenlos streamen
SAT.1-Frühstücksfernsehen
Folge vom 28.07.2026: Vom Bundesregierungschaos über E-Bike-Diebstahl bis hin zu Pool-Gadgets
58 Min.Folge vom 28.07.2026Ab 12
In der Union herrscht Chaos: Nach dem Rücktritt von Jens Spahn wird ein neuer Fraktionschef gesucht. Außerdem: So schützen Sie Ihr E-Bike vor Diebstahl und diese Pool-Gadgets sorgen im Sommerurlaub für noch mehr Badespaß.
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Genre:Dokumentation, Unterhaltung
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2026, Season 2028: SAT.1
Enthält Produktplatzierungen