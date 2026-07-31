Chris, Karen und Berta feiern den FreitagJetzt kostenlos streamen
SAT.1-Frühstücksfernsehen
Folge vom 31.07.2026: Chris, Karen und Berta feiern den Freitag
44 Min.Folge vom 31.07.2026Ab 12
Es gibt viel zu sehen! Chris, Karen und Hund Berta führen gut gelaunt durch die Sendung am Freitag. Mit dabei sind Comedian Laura Larsson, Redakteurin Luca Meydam und Expertentalks zu Strafrecht und Bakterien in der Ostsee.
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Genre:Nachrichten, Unterhaltung
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2026, Season 2028: SAT.1
Enthält Produktplatzierungen