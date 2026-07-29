In der Sendung: Urlaubssünden, WM-Milliarden-Deal, RenteJetzt kostenlos streamen
SAT.1-Frühstücksfernsehen
Folge vom 29.07.2026: In der Sendung: Urlaubssünden, WM-Milliarden-Deal, Rente
41 Min.Folge vom 29.07.2026Ab 12
Gianni Infantino gründet eine neue Firma: FIFA Forward Enterprise. Dort plant er alles, was auf kommerzieller Ebene mit der FIFA zu tun hat, zu bündeln. Außerdem: Urlaubsmitbringsel und mit diesen Tricks sorgenfrei in den Renteneintritt.
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Genre:Nachrichten, Unterhaltung
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2026, Season 2028: SAT.1
Enthält Produktplatzierungen