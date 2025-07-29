Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schlosshotel Orth Staffel 4

Schlosshotel Orth (1/20): Um jeden Preis

ORF2Staffel 1Folge 1vom 29.07.2025
Schlosshotel Orth (1/20): Um jeden Preis

Schlosshotel Orth (1/20): Um jeden PreisJetzt kostenlos streamen

Schlosshotel Orth Staffel 4

Folge 1: Schlosshotel Orth (1/20): Um jeden Preis

46 Min.Folge vom 29.07.2025

Jacob, der Halbbruder von Wenzels verstorbener Frau, kommt gemeinsam mit seiner Freundin Claudia nach Gmunden. Er will eine alte Villa kaufen und rechnet mit seinen Anteilen am Schlosshotel als Sicherheit für einen Kredit. Außerdem gerät die berühmte Schauspielerin Ruth Lanzinger in Schwierigkeiten. Aus einem abendlich-angeregten Gespräch mit einem leidenschaftlichen Fan wird eine gemeinsame Nacht. Als Ruth am nächsten Morgen die Affäre für beendet erklärt, dreht er durch und nimmt Pepi als Geisel. Wenzel und Schimek versuchen alles, um die Situation in den Griff zu bekommen. Besetzung: Klaus Wildbolz (Wenzel Hofer) Nicole R. Beutler (Fanny Strobel) Heinz Trixner (Vinzenz Strobel) Andrea Lamatsch (Sissy Brandner) Sascha Wussow (Georg Brandner) Ulrich Reinthaller (Jacob Kestner) Sandra Cervik (Claudia Lendroth) Hans Kraemmer (Josef Schimek) Lotte Ledl (Anna Kofler) Birgit Linauer (Pepi) Andrea Jonasson (Ruth Lanzinger) Marco Hofschneider (Frank Wörner) u.a. Buch: Gabriele Werth Regie: Klaus Gendries Bildquelle: ORF/Milenko Badzic

Weitere Folgen in Staffel 1

Schlosshotel Orth Staffel 4
ORF2
Schlosshotel Orth Staffel 4

Schlosshotel Orth Staffel 4

