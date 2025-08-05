"Familienfest" im Schlosshotel OrthJetzt kostenlos streamen
Folge 6: "Familienfest" im Schlosshotel Orth
2 Min.Folge vom 05.08.2025
Zum Beginn der Dreharbeiten für 20 neue Folgen hat die Belegschaft vom "Schlosshotel Orth" zu einer Feier hoch oben auf dem Gmundner Berg geladen. Sendung: "Seitenblicke" vom 15.4.1999
