Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schlosshotel Orth Staffel 4

Schlosshotel Orth (12/20): Unter Verdacht

ORF2Staffel 1Folge 17vom 13.08.2025
Schlosshotel Orth (12/20): Unter Verdacht

Schlosshotel Orth (12/20): Unter VerdachtJetzt kostenlos streamen

Schlosshotel Orth Staffel 4

Folge 17: Schlosshotel Orth (12/20): Unter Verdacht

46 Min.Folge vom 13.08.2025

Wenzel hat Eva eingeladen mit ihrer Tochter Lilo Urlaub im Schlosshotel zu machen. Kaum haben die beiden Quartier bezogen, verwickelt Lilo Lukas und Franzl in eine aufregende Kriminalgeschichte. Angestachelt von ihrer Stephen King Lektüre, wittert Lilo hinter einem geheimnisvollen Hotelgast einen gefährlichen Attentäter. Bei Nacht und Nebel schleichen sie Varga nach, der sich auf Jacobs Grundstück zu schaffen macht. Sissy geht es von Tag zu Tag besser. Sie freut sich auf ihre Rückkehr zu Rosa und Georg. Doch neigt sie dazu sich zu überanstrengen und bricht plötzlich bewusstlos zusammen. Besetzung: Klaus Wildbolz (Wenzel Hofer) Nicole R. Beutler (Fanny) Ulrich Reinthaller (Jacob Kestner) Rupert Apfl-Nussbaumer (Franzl Hofer) Andrea Lamatsch (Sissy) Sascha Wussow (Georg) Marianne Nentwich (Dr. Eva Tillmann) Regie: Karl Kases Bildquelle: ORF/Hubert Mican

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Schlosshotel Orth Staffel 4
ORF2
Schlosshotel Orth Staffel 4

Schlosshotel Orth Staffel 4

Alle 1 Staffeln und Folgen