Schlosshotel Orth (4/20): Fahrerflucht

ORF2Staffel 1Folge 4vom 03.08.2025
46 Min.Folge vom 03.08.2025

Dr. Winter stirbt bei einem vermeintlichen Unfall – doch war es wirklich ein Unfall? Seine Enkelin sucht Trost bei Fred, einem charmanten Mountainbiker, der für Werbeaufnahmen in Gmunden ist. Währenddessen wittert Georg ein Verbrechen und nimmt die Crew des Filmteams ins Visier. Im Hintergrund kämpfen Wenzel und Anna um die Zukunft des Schlosshotels: Wenzel schmiedet einen Plan, um Jacob vom Verkauf seiner Anteile abzubringen, und Anna lockt mit exklusiven Gourmet-Abenden und edlen Weinen neue Gäste an. Besetzung: Klaus Wildbolz (Wenzel Hofer) Nicole R. Beutler (Fanny Strobel) Heinz Trixner (Vinzenz Strobel) Andrea Lamatsch (Sissy Brandner) Sascha Wussow (Georg Brandner) Ulrich Reinthaller (Jacob Kestner) Hans Kraemmer (Josef Schimek) Lotte Ledl (Anna Kofler) Birgit Linauer (Pepi) Regie: Klaus Gendries Buch: Rochus Bassauer Bildquelle: ORF/SATEL-Film/Milenko Badzic

ORF2
