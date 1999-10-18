Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF2Staffel 1Folge 10vom 18.10.1999
10 Min.Folge vom 18.10.1999

Gmunden am Traunsee war ein kleiner, hübscher Ort, bis 1995 dort die Dreharbeiten für die nun erfolgreiche TV-Serie "Schloßhotel Orth" begannen. Heute ist die Gemeinde eine Fremdenverkehrsattraktion, und schon jeder dritte Gast soll nur wegen der TV-Serie nach Gmunden kommen. Eva Kordesch hat Klein-Hollywood am Traunsee besucht. Sendung: "Thema" vom 18.10.1999

