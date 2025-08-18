Schlosshotel Orth: Die Traumfrau (14/20)Jetzt kostenlos streamen
Noch immer trauert die Familie um Sissy. Wenzel hat sich in die Arbeit gestürzt und außerdem wird er als Schiedsrichter bei den Streitereien zwischen Eva und Lilo gebraucht. Georg hat sich ebenfalls in der Arbeit vergraben. Seine Kollegin Andrea ist ihm eine wichtige Stütze. Insgeheim wünscht er, dass sie länger bleibt. Der Autohändler Albert tut indes alles, um seine sehr junge Freundin zu beeindrucken, nur ist er leider keine Sportskanone. Glücklicherweise trifft seine Sekretärin im Schlosshotel ein. Doch Carola hat anderes im Sinn, als ihrem Chef den Urlaub zu versüßen. Mit Klaus Wildbolz (Wenzel Hofer), Nicole R. Beutler (Fanny), Ulrich Reinthaller (Jacob Kestner), Rupert Apfl-Nussbaumer (Franzl Hofer), Sascha Wussow (Georg Brandner), Marianne Nentwich (Dr. Eva Tillmann), Janette Kössler (Lilo), Kathrin Pilz (Andrea Papst), Hans Kraemmer (Josef Schimek), Lotte Ledl (Anna Kofler), Birgit Linauer (Pepi), Ottokar Lehrner (Markus Stelzer), Michou Friesz (Carola), Nina Proll (Carly), Juraj Kukura (Albert Gräfler) u.a. Buch: Gabriele Werth Regie: Karl Kases Koproduktion ORF/ZDF Bildquelle: ORF/Milenko Badzic
