Schlosshotel Orth (8/20): Rosen für Zimmer 8Jetzt kostenlos streamen
Schlosshotel Orth Staffel 4
Folge 13: Schlosshotel Orth (8/20): Rosen für Zimmer 8
Familie Hofer erlebt schwere Tage. Sissy ist ins Koma gefallen und niemand kann sagen, ob sie wieder gesund wird. Der verzweifelte Georg gerät mit Jacob aneinander. Er gibt ihm die Schuld an dem Unglück. Das Schlosshotel steht im Zeichen der großen Buchpräsentation von Michael T. Riesners neuem Kriminalroman. Doch der Bestsellerautor verschwindet spurlos, noch vor seiner Ankunft im Schlosshotel. Ein Umstand, den Franz Navratil, Nachtportier in Ruhe, sogleich als Kriminalfall deutet. Besetzung: Klaus Wildbolz (Wenzel Hofer) Nicole R. Beutler (Fanny Strobel) Andrea Lamatsch (Sissy Brandner) Sascha Wussow (Georg Brandner) Ulrich Reinthaller (Jacob Kestner) Hans Kraemmer (Josef Schimek) Lotte Ledl (Anna Kofler) Birgit Linauer (Pepi) Kathrin Pilz, Ottokar Lehrner (Markus Stelzer) Dietrich Siegl (Christian Meeler) Heinz Petters (Franz Navratil) Buch: Gabriele Werth und Agnes Pluch Regie: Klaus Gendries Bildquelle: ORF/ORF/Milenko Badzic
