Schlosshotel Orth (5/20): RevancheJetzt kostenlos streamen
Schlosshotel Orth Staffel 4
Folge 5: Schlosshotel Orth (5/20): Revanche
Vinzenz' Sohn Martin wird wegen Veruntreuung von der Polizei gesucht – und plötzlich gerät auch die Kanzlei Strobel ins Visier. Vinzenz ist außer sich vor Wut und lässt seinem Zorn freien Lauf. Dabei bemerkt er nicht, wie sehr Fanny leidet: Sie wünscht sich nichts sehnlicher als ein gemeinsames Kind. Doch dann sorgt ein Wirbelwind für frischen Wind im Schlosshotel: Scarlett Wiesner, pure Lebensfreude – zumindest auf den ersten Blick. Beim Feuerwehrball verdreht sie gleich zwei Männern den Kopf: Wenzel und Jacob. Doch keiner von beiden ahnt, was Scarlett wirklich bewegt. Besetzung: Klaus Wildbolz (Wenzel Hofer) Nicole R. Beutler (Fanny Strobel) Heinz Trixner (Vinzenz Strobel) Andrea Lamatsch (Sissy Brandner) Sascha Wussow (Georg Brandner) Ulrich Reinthaller (Jacob Kestner) Hans Kraemmer (Josef Schimek) Lotte Ledl (Anna Kofler) Birgit Linauer (Pepi) Christine Neubauer (Scarlett Wiesner) Heinz Wustinger (Martin Strobel) Buch: Uta Berlet Regie: Klaus Gendries Bildquelle: ORF/SATEL-Film/Milenko Badzic
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick