Schlosshotel Orth Staffel 4

Schlosshotel Orth (6/20) : Spurensuche

ORF2Staffel 1Folge 7vom 05.08.2025
Schlosshotel Orth (6/20) : Spurensuche

Schlosshotel Orth (6/20) : SpurensucheJetzt kostenlos streamen

Schlosshotel Orth Staffel 4

Folge 7: Schlosshotel Orth (6/20) : Spurensuche

46 Min.Folge vom 05.08.2025

Endlich macht Wenzel seinen lange geplanten Urlaub in Paris. In der Zeit hat Jacob in Wenzels Auftrag die Leitung des Hotels übernommen. Doch mit seiner Gschaftelhuberei sorgt er nicht nur bei Anna und Schimek für Verstimmung. Von den Turbulenzen hinter den Kulissen bemerken Opa Messmer und seine Enkelin Clara nichts. Clara hat herausgefunden, dass sie ein Adoptivkind ist und sucht nun verzweifelt ihre leibliche Mutter. Besetzung: Nicole R. Beutler (Fanny Strobel) Andrea Lamatsch (Sissy Brandner) Sascha Wussow (Georg Brandner) Ulrich Reinthaller (Jacob Kestner) Rupert Apfl-Nussbaumer (Franzl Hofer) Hans Kraemmer (Josef Schimek) Lotte Ledl (Anna Kofler) Birgit Linauer (Pepy Maybach) Mathias Kahler (Fredi Preisinger) Dietmar Schönherr (Opa Messmer) Cornelia Gröschel (Clara Stihl) u.a. Buch: Uta Berlet Regie: Klaus Gendries Bildquelle: ORF/SATEL-Film/Johannes Cizek

Schlosshotel Orth Staffel 4
ORF2
Schlosshotel Orth Staffel 4

Schlosshotel Orth Staffel 4

