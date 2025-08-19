Schlosshotel Orth (15/20): Der Vorhang fälltJetzt kostenlos streamen
Schlosshotel Orth Staffel 4
Folge 20: Schlosshotel Orth (15/20): Der Vorhang fällt
Evas Urlaub geht langsam dem Ende zu. Wenzel überlegt fieberhaft, wie er sie überreden könnte, länger bei ihm in Gmunden zu bleiben. Auch Schimek und Anna beschließen, dem Glück von Pepi und Markus ein bisschen nachzuhelfen. Die berühmte Burgschauspielerin Loretta Lanz kommt mit ihrem Mann zum traditionellen Urlaub. Die beiden sind scheinbar unverändert jung und tatendurstig. Doch bald registriert Wenzel Lorettas seltsames Verhalten, das von ihrem Mann heruntergespielt wird. Mit Klaus Wildbolz (Wenzel Hofer), Nicole R. Beutler (Fanny), Heinz Trixner (Vinzenz Strobel), Rupert Apfl-Nussbaumer (Franzl), Sascha Wussow (Georg), Marianne Nentwich (Dr. Eva Tillmann), Janette Kössler (Lilo), Katrin Pilz (Andrea Papst), Hans Kraemmer (Josef Schimek), Lotte Ledl (Anna Kofler), Birgit Linauer (Pepi), Ottokar Lehrner (Markus Stelzer), Annemarie Düringer (Loretta), Karl Schönböck (Dr. Felix Lanz) u.a. Buch: Uta Berlet Regie: Karl Kases Koproduktion ORF/ZDF Bildquelle: ORF/Milenko Badzic
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick