Schlosshotel Orth: Verleihung von Auszeichnungen nach der 4. StaffelJetzt kostenlos streamen
Schlosshotel Orth Staffel 4
Folge 11: Schlosshotel Orth: Verleihung von Auszeichnungen nach der 4. Staffel
2 Min.Folge vom 05.08.2025
Das Filmteam der erfolgreichen ORF-Serie "Schloßhotel Orth" traf sich zur Drehabschlussfeier, wo der oberösterreichische Landeshauptmann Josef Pühringer Auszeichnungen des Landes verlieh. Sendung: "Seitenblicke" vom 11.11.1999
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Schlosshotel Orth Staffel 4
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0