Folge 1: Schlosshotel Orth (1/20): Um jeden Preis
Jacob, der Halbbruder von Wenzels verstorbener Frau, kommt gemeinsam mit seiner Freundin Claudia nach Gmunden. Er will eine alte Villa kaufen und rechnet mit seinen Anteilen am Schlosshotel als Sicherheit für einen Kredit. Außerdem gerät die berühmte Schauspielerin Ruth Lanzinger in Schwierigkeiten. Aus einem abendlich-angeregten Gespräch mit einem leidenschaftlichen Fan wird eine gemeinsame Nacht. Als Ruth am nächsten Morgen die Affäre für beendet erklärt, dreht er durch und nimmt Pepi als Geisel. Wenzel und Schimek versuchen alles, um die Situation in den Griff zu bekommen. Besetzung: Klaus Wildbolz (Wenzel Hofer) Nicole R. Beutler (Fanny Strobel) Heinz Trixner (Vinzenz Strobel) Andrea Lamatsch (Sissy Brandner) Sascha Wussow (Georg Brandner) Ulrich Reinthaller (Jacob Kestner) Sandra Cervik (Claudia Lendroth) Hans Kraemmer (Josef Schimek) Lotte Ledl (Anna Kofler) Birgit Linauer (Pepi) Andrea Jonasson (Ruth Lanzinger) Marco Hofschneider (Frank Wörner) u.a. Buch: Gabriele Werth Regie: Klaus Gendries Bildquelle: ORF/Milenko Badzic
