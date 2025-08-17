Schlosshotel Orth (13/20): Der AbschiedJetzt kostenlos streamen
Schlosshotel Orth Staffel 4
Folge 18: Schlosshotel Orth (13/20): Der Abschied
Sissy ist tot. Die gesamte Familie und auch das Hotelpersonal stehen unter dem Schock des tragischen Ereignisses. Besonders Georg scheint jeden Bezug zur Realität verloren zu haben. Erst als er bei einem Brand im Wildpark fast selbst ums Leben kommt, brechen Schmerz und Trauer aus ihm hervor. Pepi, Schimek und Anna fällt es schwer im Hotelalltag ihre Trauer zu verbergen. Aber das Ehepaar Tobler möchte einen entspannten Urlaub verbringen. Doch der Brand im Wildpark beunruhigt Herrn Tobler: Könnt er ihn durch eine achtlos weggeworfene Zigarette verursacht haben? Besetzung: Klaus Wildbolz (Wenzel Hofer) Nicole R. Beutler (Fanny) Ulrich Reinthaller (Jacob Kestner) Heinz Trixner (Vinzenz) Rupert Apfl-Nussbaumer (Franzl Hofer) Sascha Wussow (Georg) Marianne Nentwich (Dr. Eva Tillmann) Janette Kössler (Lilo) Hans Kraemmer (Josef Schimek) Lotte Ledl (Anna Kofler) Birgit Linauer (Pepi) Ottokar Lehrner (Markus Stelzer) Olivia Silhavy (Ursl Tobler) Heinz Marecek (Richard Tobler) Regie: Karl Kases Buch: Katharina Hajos Constanze Fischer Bildquelle: ORF/Hubert Mican
