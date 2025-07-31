Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schlosshotel Orth (2/20): Alles verspielt

Staffel 1Folge 2vom 31.07.2025
46 Min.Folge vom 31.07.2025

Jacob hat die alte Villa in Gmunden gekauft. Doch das Dach ist nicht in Ordnung. Er braucht einen weiteren Kredit. Umso schlimmer ist als Wenzel ihm mitteilt, dass das Schlosshotel keinen großen Gewinn abwirft. Jacob verlangt Einsicht in die Buchhaltung und eine Bilanzprüfung. Graf Schönbühel, langjähriger Gast im Schlosshotel, gesteht seiner Frau Cora, dass er bankrott ist. Er sieht keinen anderen Ausweg als einen tödlichen Bergunfall vorzutäuschen und in Wirklichkeit nach Mexiko zu verschwinden. Cora lässt sich überreden, ihm bei dem Plan zu helfen. Doch als der Graf nicht an dem vereinbarten Treffpunkt erscheint, wird ihr klar: Er ist mit Agnes auf und davon. Bestzung: Klaus Wildbolz (Wenzel Hofer) Nicole R. Beutler (Fanny Strobel) Heinz Trixner (Vinzenz Strobel) Andrea Lamatsch (Sissy Brandner) Sascha Wussow (Georg Brandner) Ulrich Reinthaller (Jacob Kestner) Sandra Cervik (Claudia Lendroth) Hans Kraemmer (Josef Schimek) Lotte Ledl (Anna Kofler) Birgit Linauer (Pepi) Mona Seefried (Gräfin Cora Schönbühel) Albert Fortell (Gräf Rudolph Schönbühel) Timothy Peach (Arthur Remberg) Buch: Uta Berlet Regie: Klaus Gendries Koproduktion ORF/ZDF Bildquelle: ORF/Milenko Badzic

