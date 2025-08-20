Schlosshotel Orth (16/20): Der GlückssternJetzt kostenlos streamen
Schlosshotel Orth Staffel 4
Folge 21: Schlosshotel Orth (16/20): Der Glücksstern
Sterne können nicht lügen, so sieht es zumindest Agnes, und versetzt zu Wenzels Leidwesen das ganze Schlosshotel ins Horoskopfieber. Als Agnes allerdings für Anna einen erotischen Flächenbrand und den Mann fürs Leben voraussieht, ist Schimek wirklich irritiert. Zumal die Sterne ganz deutlich auf einen geheimnisvollen Hotelgast hinweisen. Wie Schimek bald herausfindet, ist dieser auch wirklich auf der Suche nach seiner Frau fürs Leben - einer Frau in Weiß. Besetzung: Klaus Wildbolz (Wenzel Hofer) Nicole R. Beutler (Fanny) Heinz Trixner (Vinzenc) Sascha Wussow (Georg) Marianne Nentwich (Dr. Eva Tillmann) Janette Kössler (Lilo) Katrin Pilz (Andrea Papst) Hans Kraemmer (Josef Schimek) Lotte Ledl (Anna Kofler) Regie: Klaus Gendries Drehbuch: Rochus Bassauer Bildquelle: ORF
