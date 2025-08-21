Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF2Staffel 1Folge 22vom 21.08.2025
46 Min.Folge vom 21.08.2025

Dr. Eberding, Studienfreund von Vinzenz, macht heuer alleine Urlaub im Schlosshotel. Sein Wunsch nach Ruhe wird aber durch seine ausgeflippte Zimmernachbarin Tanja nachhaltig verändert. Wenzel ist froh, dass Eva für die nächste Zeit in Gmunden bleibt, auch wenn für sie die Fahrten ins Spital nach Linz sehr anstrengend sind. Lilo hat eingewilligt mit Fanny für ihre Lateinnachprüfung zu lernen, aber eigentlich macht es doch mehr Spaß mit Lukas und Franzl zu einem geheimen Discobesuch auszureißen. Bei einer Razzia wird Franzl wegen Drogenbesitz verhaftet. Besetzung: Klaus Wildbolz (Wenzel Hofer) Nicole R. Beutler (Fanny) Heinz Trixner (Vinzenz) Sascha Wussow (Georg) Marianne Nentwich (Dr. Eva Tillmann) Janette Kössler (Lilo) Katrin Pilz (Andrea Papst) Hans Kraemmer (Josef Schimek) Lotte Ledl (Anna Kofler) Birgit Linauer (Pepi) Andreas Ban (Lukas Stritzel) Peter Matic (Wilhelm Eberding) Nathalie Alison Buch: Agnes Pluch Regie: Klaus Gendries Koproduktion ORF/ZDF Bildquelle: ORF/Milenko Badzic

