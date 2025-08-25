Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schlosshotel Orth Staffel 4

Schlosshotel Orth (19/20): Endspurt

ORF2Staffel 1Folge 24vom 25.08.2025
46 Min.Folge vom 25.08.2025

Wenzel empfängt im Schlosshotel alte Bekannte. Doris Haller, seine ehemalige Geschäftsführerin, und ihren Märchenprinzen, Moritz Altenberg. Moritz spekuliert über den Kauf eines schönen Oldtimers. Bei einer Probefahrt geraten Wenzel und er allerdings in erhebliche Schwierigkeiten. Pepi und Schimek freuen sich über ein Wiedersehen mit Doris und auch Lukas zeigt sich von seiner besten Seite. Und für Lilo ist der Tag der Nachprüfung in Latein gekommen. Als sie durchrasselt, verschwindet sie spurlos. Besetzung: Klaus Wildbolz (Wenzel Hofer) Nicole R. Beutler (Fanny) Rupert Apfl-Nussbaumer (Franzl) Marianne Nentwich (Dr. Eva Tillmann) Janette Kössler (Lilo) Hans Kraemmer (Josef Schimek) Lotte Ledl (Anna Kofler) Birgit Linauer (Pepi) Regie: Klaus Gendries Bildquelle: ORF/Milenko Badzic

