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Schnell ermittelt Staffel 7

Schnell ermittelt (10/10): Therese Hasenauer-Kralik

ORF1Staffel 7Folge 10vom 10.05.2026
Schnell ermittelt (10/10): Therese Hasenauer-Kralik

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Schnell ermittelt Staffel 7

Folge 10: Schnell ermittelt (10/10): Therese Hasenauer-Kralik

45 Min.Folge vom 10.05.2026

Eine leerstehende Wohnung führt das Ermittler-Team auf die Spur eines rätselhaften Familiengeheimnisses. Zwischen indischen Stoffen, geheimnisvollen Dokumenten und der Göttin Kali wird schnell klar, dass hinter dem Fall weit mehr als eine offene Verlassenschaft steckt. Auch privat geraten die Dinge in Bewegung, als Kathrin plötzlich ihre Verlobung bekannt gibt. Besetzung: Ursula Strauss (Angelika Schnell) Wolf Bachofner (Franitschek) Andreas Lust (Stefan Schnell) Katharina Straßer (Maja Landauer) Fiona Hauser (Kathrin Schnell) Michael Pink (Dr. Sebastian Fried) Dietrich Siegl (Arthur Duretz) Sabine Herget (Therese Hasenauer-Kralik) Fabian Schiffkorn (Leonhard Weiss-Duretz) Agnes Hausmann (Irina Weiss) Ankita Makwana (Padme Samudra) Erika Mottl (Frau Frisch), Faris Rahoma (Vinod Martin) u.a. Regie: Michi Riebl Bildquelle: ORF/MR Film/Petro Domenigg

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