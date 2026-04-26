Schnell ermittelt (8/10): Simon RosenstraussJetzt kostenlos streamen
Schnell ermittelt Staffel 7
Folge 8: Schnell ermittelt (8/10): Simon Rosenstrauss
Um einen Racheakt zu verhindern, der seinen Ursprung bereits im Zweiten Weltkrieg zu haben scheint, wendet sich der Anwalt Simon Rosenstrauss (Norman Hacker) an Angelika (Ursula Strauss) und Franitschek (Wolf Bachofner). Herr Nagelschmied soll das letzte Opfer eines Rachefeldzugs sein. Als das Privatermittlerduo ihn warnen möchte, scheint Nagelschmied vorbereitet – und zwar auf die angebliche Urenkelin von Adolf Hitler. Schreiben Angelika und Franitschek die Geschichte neu und decken dabei einen Kunstraub der Nazis auf? Maja (Katharina Straßer) beschäftigt sich zeitgleich mit der Suche nach zwei Räubern, die in tierischen Kostümen auf Beutezug gehen. Der vermeintliche Zusammenhang der beiden Fälle bringt nicht nur Nagelschmied in höchste Gefahr. Besetzung: Ursula Strauss (Angelika Schnell) Wolf Bachofner (Franitschek) Andreas Lust (Stefan Schnell) Katharina Straßer (Maja Landauer) Patrick Seletzky (Zlatko Horvath) Michael Pink (Dr. Sebastian Fried) Norman Hacker (Simon Rosenstrauss) Alexandra Maria Nutz (Hilde König) Bernd Birkhahn (Hans Nagelschmied) Lisa-Lena Tritscher (Luisa Villa De Campo) Luka Vlatkovic (Miro Mirutinovic und) Andreas Kiendl (Gregor Ogertschnig) Regie: Michi Riebl Buch: Guntmar Lasnig Bildquelle: ORF/MR Film/Petro Domenigg
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