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Schnell ermittelt Staffel 7

Schnell ermittelt (7/10): Niklas Neumann

ORF1Staffel 7Folge 7vom 19.04.2026
Schnell ermittelt (7/10): Niklas Neumann

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Schnell ermittelt Staffel 7

Folge 7: Schnell ermittelt (7/10): Niklas Neumann

45 Min.Folge vom 19.04.2026

Ein entführtes Mädchen stellt sich als Puppe heraus – doch die Spuren führen zu einem echten Verbrechen: Überfall, Erpressung, drei Millionen Euro. Während Angelika und Franitschek tiefer graben, wird der Fall immer rätselhafter. Und auch privat braut sich Ärger zusammen, als Angelikas Tochter überraschend auftaucht. Besetzung: Ursula Strauss (Angelika Schnell) Wolf Bachofner (Franitschek) Andreas Lust (Stefan Schnell) Katharina Straßer (Maja Landauer) Fiona Hauser (Kathrin Schnell) Michael Pink (Dr. Sebastian Fried) Markus Freistätter (Niklas Neumann) Margarethe Tiesel (Monika Throst) Alexander E. Fennon (Georg Kummer) Cristina Maria Ablinger (Franziska Becker) u.a. Buch: Katharina Hajos, Constanze Fischer Regie: Michi Riebl Bildquelle: ORF/MR Film/Hubert Mican

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