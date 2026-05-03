Schnell ermittelt (9/10): Lisa MigutschJetzt kostenlos streamen
Schnell ermittelt Staffel 7
Folge 9: Schnell ermittelt (9/10): Lisa Migutsch
Eine verwirrte junge Frau wendet sich hilfesuchend an Angelika (Ursula Strauss). Es fehlt ihr jede Erinnerung daran, wer sie ist, woher sie die Tasche voller Geld hat und wie die Unmengen Blut an ihre Jacke kamen. Eine Messerstecherei am Nordbahnhof beschäftigt unterdessen die Polizei. Da die Namenlose auf den Überwachungsvideos zu sehen ist, kreuzen sich Angelikas und Franitscheks Ermittlungen mit denen von Maja (Katharina Straßer) und Zlatko (Patrick Seletzky). Angelika ist von der Unschuld der jungen Frau überzeugt, aber die Jugendszene am Bahnhof scheint ihre eigenen Gesetze zu haben. Besetzung: Ursula Strauss (Angelika Schnell) Wolf Bachofner (Franitschek) Andreas Lust (Stefan Schnell) Katharina Straßer (Maja Landauer) Fiona Hauser (Kathrin Schnell) Patrick Seletzky (Zlatko Horvath) Michael Pink (Dr. Sebastian Fried) Alice Prosser (Lisa Migutsch) Gregor Kohlhofer (Milo Schmitz) Alev Irmak (Maggie Albrecht und) Andreas Kiendl (Gregor Ogertschnig) Regie: Michi Riebl Drehbuch: Katharina Hajos, Constanze Fischer Bildquelle: ORF/MR Film/Petro Domenigg
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