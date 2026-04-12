Schnell ermittelt (6/10): Heidi HofreiterJetzt kostenlos streamen
Schnell ermittelt Staffel 7
Folge 6: Schnell ermittelt (6/10): Heidi Hofreiter
45 Min.Folge vom 12.04.2026
Ein großer Fall von Lohnbetrug mit Phantomangestellten und einem mysteriösen Unfall beschäftigt die Ermittler. Hinweise deuten auf einen Wiederholungstäter, der jedoch tot aufgefunden wird. Die Spur führt in ein komplexes Netz aus Cyber- und Wirtschaftskriminalität, während interne Spannungen die Aufklärung erschweren. Besetzung: Ursula Strauss (Angelika Schnell) Wolf Bachofner (Franitschek) Andreas Lust (Stefan Schnell) Katharina Straßer (Maja Landauer) Regie: Michi Riebl Bildquelle: ORF/MR Film/Hubert Mican
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Schnell ermittelt Staffel 7
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 7: ORF 1