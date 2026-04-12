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Schnell ermittelt Staffel 7

Schnell ermittelt (6/10): Heidi Hofreiter

ORF1Staffel 7Folge 6vom 12.04.2026
Schnell ermittelt (6/10): Heidi Hofreiter

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Schnell ermittelt Staffel 7

Folge 6: Schnell ermittelt (6/10): Heidi Hofreiter

45 Min.Folge vom 12.04.2026

Ein großer Fall von Lohnbetrug mit Phantomangestellten und einem mysteriösen Unfall beschäftigt die Ermittler. Hinweise deuten auf einen Wiederholungstäter, der jedoch tot aufgefunden wird. Die Spur führt in ein komplexes Netz aus Cyber- und Wirtschaftskriminalität, während interne Spannungen die Aufklärung erschweren. Besetzung: Ursula Strauss (Angelika Schnell) Wolf Bachofner (Franitschek) Andreas Lust (Stefan Schnell) Katharina Straßer (Maja Landauer) Regie: Michi Riebl Bildquelle: ORF/MR Film/Hubert Mican

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