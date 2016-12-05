Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 05.12.2016Jetzt kostenlos streamen
Folge 1: Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 05.12.2016
45 Min.Folge vom 05.12.2016Ab 6
Ähnlich wie der Krampus mit seiner Rute, besucht Filmlegende Otto Retzer mit seiner Eiswürfelbox den Witze-Stammtisch auf PULS 4 am 5. Dezember. Dabei poltern einem die Pointen nur so um die Ohren. Unser Witzekönig Harry Prünster wird dabei ganz schön gefordert und muss sich im Pointenduell mit Retzer beweisen.
