Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 27.02.2017 - Gernot Haas

PULS 4Staffel 3Folge 14vom 27.02.2017
Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 27.02.2017 - Gernot Haas

45 Min.Folge vom 27.02.2017Ab 6

Gerda Rogers, Arnold Schwarzenegger und Dieter Bohlen zu Gast am Witze-Stammtisch? Gibt’s doch gar nicht! Der Mann der es möglich macht: Österreichs bester Verwandlungskünstler, Gernot Haas. Und zwar in der 14. Folge der 3. Staffel von "Sehr witzig!?" auf PULS 4.

