Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 27.02.2017 - Gernot HaasJetzt kostenlos streamen
Sehr witzig!?
Folge 14: Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 27.02.2017 - Gernot Haas
45 Min.Folge vom 27.02.2017Ab 6
Gerda Rogers, Arnold Schwarzenegger und Dieter Bohlen zu Gast am Witze-Stammtisch? Gibt’s doch gar nicht! Der Mann der es möglich macht: Österreichs bester Verwandlungskünstler, Gernot Haas. Und zwar in der 14. Folge der 3. Staffel von "Sehr witzig!?" auf PULS 4.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Sehr witzig!?
Alle 9 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Puls4