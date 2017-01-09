Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Sehr witzig!?

Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 09.01.2017 - Dieter Chmelar

PULS 4Staffel 3Folge 5vom 09.01.2017
Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 09.01.2017 - Dieter Chmelar

Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 09.01.2017 - Dieter ChmelarJetzt kostenlos streamen

Sehr witzig!?

Folge 5: Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 09.01.2017 - Dieter Chmelar

45 Min.Folge vom 09.01.2017Ab 16

Der österreichische Journalist und Hüter des unnützen Wissens, Dieter Chmelar, begeistert am Witze-Stammtisch von PULS 4 mit einem Gagfeuerwerk, dass es in sich hat. Bei dieser Männerrunde hat es vor allem Lydia Prenner-Kasper schwer. Doch mit ihren versauten Witzen kann auch sie in der 5. Folge der 3. Staffel von "Sehr witzig!?" punkten.

Weitere Folgen in Staffel 3

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Sehr witzig!?
PULS 4
Sehr witzig!?

Sehr witzig!?

Alle 9 Staffeln und Folgen