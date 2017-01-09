Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 09.01.2017 - Dieter ChmelarJetzt kostenlos streamen
Sehr witzig!?
Folge 5: Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 09.01.2017 - Dieter Chmelar
45 Min.Folge vom 09.01.2017Ab 16
Der österreichische Journalist und Hüter des unnützen Wissens, Dieter Chmelar, begeistert am Witze-Stammtisch von PULS 4 mit einem Gagfeuerwerk, dass es in sich hat. Bei dieser Männerrunde hat es vor allem Lydia Prenner-Kasper schwer. Doch mit ihren versauten Witzen kann auch sie in der 5. Folge der 3. Staffel von "Sehr witzig!?" punkten.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Sehr witzig!?
Alle 9 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
16DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Puls4