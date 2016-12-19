Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 19.12.2016Jetzt kostenlos streamen
Sehr witzig!?
Folge 3: Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 19.12.2016
45 Min.Folge vom 19.12.2016Ab 6
Jetzt sind es tatsächlich nur noch ein paar wenige Tage bis Weihnachten. Für den Witze-Stammtisch von PULS 4 Grund genug eine kleine Weihnachtsfeier zu veranstalten. Da darf neben den üblichen genialen Pointen natürlich auch Speis und Trank nicht zu kurz kommen. Gut, dass Wirt Schurli Eierlikör mitgebracht hat. Doch Vorsicht: Der hat es in sich! Und zwar in der 3. Folge der 3. Staffel von "Sehr witzig!?".
