Sehr witzig!?

Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 16.01.2017 - Toni Polster

PULS 4Staffel 3Folge 7vom 16.01.2017
Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 16.01.2017 - Toni Polster

Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 16.01.2017 - Toni PolsterJetzt kostenlos streamen

Sehr witzig!?

Folge 7: Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 16.01.2017 - Toni Polster

46 Min.Folge vom 16.01.2017Ab 6

Fußballlegende Toni Polster ist nun schon zum zweiten Mal bei "Sehr witzig!?". Beim letzten Mal musste er sich den ersten Platz gemeinsam mit Harry Prünster teilen. Da trifft es sich für ihn recht gut, dass dieser sich zurzeit auf Witzeweltreise befindet. Ob er es jetzt schafft, den heiß begehrten Siegerkrug zu gewinnen, sehen Sie in der 7. Folge von "Sehr witzig!?" auf PULS 4.

