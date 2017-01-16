Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 16.01.2017 - Peter RappJetzt kostenlos streamen
Folge 6: Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 16.01.2017 - Peter Rapp
46 Min.Ab 6
Diesmal nimmt Showlegende Peter Rapp am Witze-Stammtisch Platz. Selbst sagt er zwar, dass er Witze gar nicht mag. Das glaubt man ihm dann allerdings doch nicht, denn jede Pointe sitzt. Und zwar in der 6. Folge bei "Sehr witzig!?" auf PULS 4.
Altersfreigabe:
6
