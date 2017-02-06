Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 06.02.2017 - Eva Maria MaroldJetzt kostenlos streamen
Sehr witzig!?
Folge 11: Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 06.02.2017 - Eva Maria Marold
39 Min.Folge vom 06.02.2017Ab 6
Die Schauspielerin Eva Maria Marold beweist ihr Talent beim gespielten Witz mit Moderator Gery Seidl. Das Publikum jubelt, denn diese Leistung ist eines Oscars würdig. Jede Menge neue Witzekategorien gibt’s in der 11. Folge der 3. Staffel von "Sehr witzig!?" auf PULS 4.
Sehr witzig!?
