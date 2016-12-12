Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 12.12.2016Jetzt kostenlos streamen
Sehr witzig!?
Folge 2: Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 12.12.2016
46 Min.Folge vom 12.12.2016Ab 6
Bereits 3 Kerzen am Adventskranz brennen. Und auch der Witze-Stammtisch von PULS 4 ist in Weihnachtsstimmung. Auch Kabarettist Andreas Steppan lässt sich von der guten Laune anstecken und bringt das Publikum von "Sehr witzig!?" in der 2. Folge der 3. Staffel zum Johlen.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Sehr witzig!?
Alle 9 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Puls4