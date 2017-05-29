Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 29.05.2017 - Alfons HaiderJetzt kostenlos streamen
Sehr witzig!?
Folge 18: Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 29.05.2017 - Alfons Haider
46 Min.Folge vom 29.05.2017Ab 6
Entertainer Alfons Haider lässt sich wieder am Witze-Stammtisch blicken. Im Gepäck hat er geniale neue Witze mitgebracht. Ob es jedoch für den heißbegehrten Siegerkrug reicht, sehen Sie in der 18. Folge der 3. Staffel von "sehr witzig!?" auf PULS 4.
