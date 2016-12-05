Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 05.12.2016 - Otto RetzerJetzt kostenlos streamen
Sehr witzig!?
Folge 1: Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 05.12.2016 - Otto Retzer
45 Min.Ab 6
Vier bekannte Gesichter, ein Kartenspiel und Witze am laufenden Band - in der Comedy-Game-Show "Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch" dreht sich alles um die Reinform des Humors, den Witz. Comedian Gery Seidl, Österreichs Witzekönig Harry Prünster und Kabarettistin Lydia Prenner-Kasper messen sich vor Publikum im Witze-Erzählen und bewerten sich dabei gegenseitig. In jeder Sendung ist außerdem ein Promi zu Gast, der versucht, die anderen auszustechen und Witzekönig zu werden.
