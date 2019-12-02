Zum Inhalt springenBarrierefrei
PULS 4Staffel 7Folge 11vom 02.12.2019
46 Min.Folge vom 02.12.2019Ab 6

Dafür, dass sich Eva Maria Marold als "weltschlechteste Witzeerzählerin" betitelt, heizt sie dem Stammtisch in der brandneuen Folge von "Sehr Witzig!?" ordentlich ein. So wagt sie sich gemeinsam mit Witzekönig Harry Prünster an den gespielten Witz und findet heraus, was das Geheimnis einer 30-jährigen, glücklichen Ehe ist. Kabarettistin Lydia Prenner-Kasper ist zudem drauf und dran, ihre "Ich kann's besser"-Karte einzusetzen. Wen es von der Stammtischrunde treffen wird?

PULS 4
