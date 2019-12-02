Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 02.12.2019 - Eva Maria MaroldJetzt kostenlos streamen
Folge 11: Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 02.12.2019 - Eva Maria Marold
Dafür, dass sich Eva Maria Marold als "weltschlechteste Witzeerzählerin" betitelt, heizt sie dem Stammtisch in der brandneuen Folge von "Sehr Witzig!?" ordentlich ein. So wagt sie sich gemeinsam mit Witzekönig Harry Prünster an den gespielten Witz und findet heraus, was das Geheimnis einer 30-jährigen, glücklichen Ehe ist. Kabarettistin Lydia Prenner-Kasper ist zudem drauf und dran, ihre "Ich kann's besser"-Karte einzusetzen. Wen es von der Stammtischrunde treffen wird?
