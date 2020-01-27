Zum Inhalt springenBarrierefrei
Da steppt der Bär in "Sehr Witzig!?"! Oder besser gesagt Willi Gabalier, der große Bruder des Schlagersängers Andreas Gabalier. Passend zur Ballsaison legt er mit unserer feinen Klinge Lydia heiße Rhythmen aufs Tanzparkett. Außerdem erzählt uns der Steirerbua, wie er damit umgeht, im Schatten des kleinen Bruders zu stehen und greift nach dem Sieger-Bierkrug.

