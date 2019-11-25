Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 18.11.2019 – BlöZingerJetzt kostenlos streamen
Sehr witzig!?
Folge 10: Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 18.11.2019 – BlöZinger
45 Min.Folge vom 25.11.2019Ab 6
Das Kabarett-Duo BlöZinger macht dem PULS 4-Witzestammtisch die Punkte streitig. Gemeinsam mit Host Gerold Rudle, Kabarettistin Lydia Prenner-Kasper und Witzekönig Harry Prünster sorgen sie für ausgelassene Witze-Stimmung.am lustigsten Stammtisch der Nation.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Sehr witzig!?
Alle 9 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Puls4