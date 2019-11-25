Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Sehr witzig!?

Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 18.11.2019 – BlöZinger

PULS 4Staffel 7Folge 10vom 25.11.2019
Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 18.11.2019 – BlöZinger

Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 18.11.2019 – BlöZingerJetzt kostenlos streamen

Sehr witzig!?

Folge 10: Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 18.11.2019 – BlöZinger

45 Min.Folge vom 25.11.2019Ab 6

Das Kabarett-Duo BlöZinger macht dem PULS 4-Witzestammtisch die Punkte streitig. Gemeinsam mit Host Gerold Rudle, Kabarettistin Lydia Prenner-Kasper und Witzekönig Harry Prünster sorgen sie für ausgelassene Witze-Stimmung.am lustigsten Stammtisch der Nation.

Weitere Folgen in Staffel 7

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Sehr witzig!?
PULS 4
Sehr witzig!?

Sehr witzig!?

Alle 9 Staffeln und Folgen