Nach der Wahl-Spezial: Gernot Haas als Sebastian Kurz bei "Sehr witzig!?"

PULS 4Staffel 7Folge 2vom 30.09.2019
99 Min.Folge vom 30.09.2019Ab 6

Der neue „Sehr Witzig!?“-Host Gerold Rudle begrüßt bereits eine Woche vor seinem Host-Debüt gemeinsam mit Wiesenschurli im großen „Nach der Wahl-Spezial“ Sebastian Kurz alias Stimmenimitator Gernot Haas im PULS 4-Studio. Zusammen zeigen sie den ZuseherInnen die besten Politikerwitze der „Sehr Witzig!?“-Geschichte.

