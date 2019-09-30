Nach der Wahl-Spezial: Gernot Haas als Sebastian Kurz bei "Sehr witzig!?"Jetzt kostenlos streamen
Sehr witzig!?
Folge 2: Nach der Wahl-Spezial: Gernot Haas als Sebastian Kurz bei "Sehr witzig!?"
99 Min.Folge vom 30.09.2019Ab 6
Der neue „Sehr Witzig!?“-Host Gerold Rudle begrüßt bereits eine Woche vor seinem Host-Debüt gemeinsam mit Wiesenschurli im großen „Nach der Wahl-Spezial“ Sebastian Kurz alias Stimmenimitator Gernot Haas im PULS 4-Studio. Zusammen zeigen sie den ZuseherInnen die besten Politikerwitze der „Sehr Witzig!?“-Geschichte.
