Sehr Witzig!? mit Natascha Ochsenknecht vom 10.02.2020Jetzt kostenlos streamen
Sehr witzig!?
Folge 16: Sehr Witzig!? mit Natascha Ochsenknecht vom 10.02.2020
46 Min.Folge vom 10.02.2020Ab 6
BRANDNEUE FOLGE mit Natascha Ochsenknecht: Das ehemalige deutsche Model stammt Gerold Rudle, Lydia Prenner-Kasper und Harry Prünster einen Besuch am lustigsten Stammtisch der Nation ab. Ich konnte irgendwann keine Witze mehr erzählen", meint Natascha Ochsenknecht als sie am lustigsten Stammtisch des Landes Platz nimmt, denn ihre Witze hat sie früher immer von ihrem Vater gelernt. Nun versucht sie am "Sehr Witzig!?"-Stammtisch zu brillieren. Und so viel sei verraten: Sie zeigt, welches Witzetalent wirklich in ihr steckt.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Sehr witzig!?
Alle 9 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Puls4