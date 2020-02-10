Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sehr witzig!?

Sehr Witzig!? mit Natascha Ochsenknecht vom 10.02.2020

PULS 4Staffel 7Folge 16vom 10.02.2020
Folge 16: Sehr Witzig!? mit Natascha Ochsenknecht vom 10.02.2020

46 Min.Folge vom 10.02.2020Ab 6

BRANDNEUE FOLGE mit Natascha Ochsenknecht: Das ehemalige deutsche Model stammt Gerold Rudle, Lydia Prenner-Kasper und Harry Prünster einen Besuch am lustigsten Stammtisch der Nation ab. Ich konnte irgendwann keine Witze mehr erzählen", meint Natascha Ochsenknecht als sie am lustigsten Stammtisch des Landes Platz nimmt, denn ihre Witze hat sie früher immer von ihrem Vater gelernt. Nun versucht sie am "Sehr Witzig!?"-Stammtisch zu brillieren. Und so viel sei verraten: Sie zeigt, welches Witzetalent wirklich in ihr steckt.

