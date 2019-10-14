Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 14.10.2019 - Manfred BaumannJetzt kostenlos streamen
Folge 4: Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 14.10.2019 - Manfred Baumann
46 Min. 14.10.2019
Seine eigentliche Berufung hat Manfred Baumann in der Fotografie gefunden. Dass er aber nicht nur Hollywood mit atemberaubenden Fotos von Stars versorgt, sondern am Witzestammtisch auch ordentliche Pointen austeilen kann, stellt der österreichische Fotograf in einer brandneuen Folge von "Sehr Witzig" unter Beweis.
