Sehr witzig!?

PULS 4Staffel 7Folge 4vom 14.10.2019
46 Min.Folge vom 14.10.2019Ab 6

Seine eigentliche Berufung hat Manfred Baumann in der Fotografie gefunden. Dass er aber nicht nur Hollywood mit atemberaubenden Fotos von Stars versorgt, sondern am Witzestammtisch auch ordentliche Pointen austeilen kann, stellt der österreichische Fotograf in einer brandneuen Folge von "Sehr Witzig" unter Beweis.

PULS 4
