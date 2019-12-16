Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 16.12.2019 - Fritz KristoferitschJetzt kostenlos streamen
Sehr witzig!?
Folge 13: Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 16.12.2019 - Fritz Kristoferitsch
44 Min.Ab 6
Musiker Fritz Kristoferitsch stattet Host Gerold Rudle, Kabarettistin Lydia Prenner-Kasper und Witzekönig Harry Prünster im PULS 4-Studio einen Besuch ab. Wenn er das "Sehr Witzig!?"-Studio betritt, dann rennt der Schmäh gleich von Beginn an! Am Stammtisch verrät er, wie lange er an einem Song sitzt, wie es war 45 Konzerte in einem Monat zu spielen und sorgt zudem mit einer musikalischen Einlage für ein klangliches Highlight. Rund geht es um 21:15 Uhr am lustigsten Stammtisch des Landes bei "Sehr Witzig!?" auf PULS 4.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Sehr witzig!?
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Puls4